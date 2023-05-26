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Петухов Яков Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Петухов Яков Степанович
Фамилия
Петухов
Имя
Яков
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [460].

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