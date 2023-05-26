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Пузин Алексей Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пузин Алексей Никифорович
Фамилия
Пузин
Имя
Алексей
Отчество
Никифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [460].

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