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Прокофьев Федор Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прокофьев Федор Степанович
Фамилия
Прокофьев
Имя
Федор
Отчество
Степанович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [459].

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