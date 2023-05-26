Прибытков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрибытков Сергей Иванович

Прибытков Сергей Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прибытков Сергей Иванович
Фамилия
Прибытков
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [459].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.