Потапов Семен Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Семен Адрианович

Потапов Семен Адрианович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Потапов Семен Адрианович
Фамилия
Потапов
Имя
Семен
Отчество
Адрианович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [459].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.