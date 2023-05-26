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Посевкин Кондрат Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Посевкин Кондрат Николаевич
Фамилия
Посевкин
Имя
Кондрат
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [459].

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