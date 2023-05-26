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Понов Иван Евграфович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Понов Иван Евграфович
Фамилия
Понов
Имя
Иван
Отчество
Евграфович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [459].

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