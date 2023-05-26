Померанцев Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПомеранцев Николай Андреевич

Померанцев Николай Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Померанцев Николай Андреевич
Фамилия
Померанцев
Имя
Николай
Отчество
Андреевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [458].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.