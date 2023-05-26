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Полетаев Константин Всеволодович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Полетаев Константин Всеволодович
Фамилия
Полетаев
Имя
Константин
Отчество
Всеволодович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [458].

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