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Поздняков Александр Панфилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Поздняков Александр Панфилович
Фамилия
Поздняков
Имя
Александр
Отчество
Панфилович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [458].

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