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Погорельцев Константин Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Погорельцев Константин Дмитриевич
Фамилия
Погорельцев
Имя
Константин
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [458].

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