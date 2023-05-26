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Перов Иван Козмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Перов Иван Козмич
Фамилия
Перов
Имя
Иван
Отчество
Козмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [457].

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