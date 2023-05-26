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Пахомов Николай Козмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пахомов Николай Козмич
Фамилия
Пахомов
Имя
Николай
Отчество
Козмич
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [456].

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