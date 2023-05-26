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Пауков Петр Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пауков Петр Михайлович
Фамилия
Пауков
Имя
Петр
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [456].

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