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Патканьян Гавриил Рафаилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Патканьян Гавриил Рафаилович
Фамилия
Патканьян
Имя
Гавриил
Отчество
Рафаилович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [456].

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