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Нуждин Иван Зотович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Нуждин Иван Зотович
Фамилия
Нуждин
Имя
Иван
Отчество
Зотович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [454].

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