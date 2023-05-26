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Норвилло Станислав Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Норвилло Станислав Александрович
Фамилия
Норвилло
Имя
Станислав
Отчество
Александрович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [453].

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