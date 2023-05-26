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Новосельский Владимир Эдмондович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новосельский Владимир Эдмондович
Фамилия
Новосельский
Имя
Владимир
Отчество
Эдмондович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [453].

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