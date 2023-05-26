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Новиков Константин Семеновович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новиков Константин Семеновович
Фамилия
Новиков
Имя
Константин
Отчество
Семеновович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [453].

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