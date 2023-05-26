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Нилов Фома Нилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Нилов Фома Нилович
Фамилия
Нилов
Имя
Фома
Отчество
Нилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [453].

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