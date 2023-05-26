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Никифоров Сергей Сав.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никифоров Сергей Сав.
Фамилия
Никифоров
Имя
Сергей
Отчество
Сав.
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [453].

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