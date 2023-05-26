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Партов Егор Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Партов Егор Николаевич
Фамилия
Партов
Имя
Егор
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [452].

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