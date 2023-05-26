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Мытарев Никита Герасимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мытарев Никита Герасимович
Фамилия
Мытарев
Имя
Никита
Отчество
Герасимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [451].

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