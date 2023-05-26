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Мурашев Федор Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мурашев Федор Сергеевич
Фамилия
Мурашев
Имя
Федор
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [451].

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