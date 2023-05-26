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Мохов Сергей Акимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мохов Сергей Акимович
Фамилия
Мохов
Имя
Сергей
Отчество
Акимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [451].

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