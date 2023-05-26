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Мострюков Андрей Мартынович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мострюков Андрей Мартынович
Фамилия
Мострюков
Имя
Андрей
Отчество
Мартынович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [451].

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