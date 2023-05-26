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Моисеев Генадий Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Моисеев Генадий Сергеевич
Фамилия
Моисеев
Имя
Генадий
Отчество
Сергеевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [450].

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