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Можаев Иван Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Можаев Иван Петрович
Фамилия
Можаев
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [450].

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