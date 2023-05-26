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Михалев Гавриил Эрастович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Михалев Гавриил Эрастович
Фамилия
Михалев
Имя
Гавриил
Отчество
Эрастович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [449].

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