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Михайлов Михаил Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Михайлов Михаил Иванович
Фамилия
Михайлов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [449].

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