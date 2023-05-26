Минин Владимир. Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Владимир. Сергеевич

Минин Владимир. Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Минин Владимир. Сергеевич
Фамилия
Минин
Имя
Владимир.
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [449].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.