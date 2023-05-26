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Милецкий Максимилиан Иосифович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Милецкий Максимилиан Иосифович
Фамилия
Милецкий
Имя
Максимилиан
Отчество
Иосифович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [449].

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