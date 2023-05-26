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Мелихов Григорий Саввич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мелихов Григорий Саввич
Фамилия
Мелихов
Имя
Григорий
Отчество
Саввич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [448].

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