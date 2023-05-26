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Мелехин Иов Елисеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мелехин Иов Елисеевич
Фамилия
Мелехин
Имя
Иов
Отчество
Елисеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [448].

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