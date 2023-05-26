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Мау Георгий Богданович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мау Георгий Богданович
Фамилия
Мау
Имя
Георгий
Отчество
Богданович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [448].

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