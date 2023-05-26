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Матвеев Павел Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Матвеев Павел Данилович
Фамилия
Матвеев
Имя
Павел
Отчество
Данилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [448].

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