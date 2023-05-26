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Маркелов Арсений Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Маркелов Арсений Петрович
Фамилия
Маркелов
Имя
Арсений
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [447].

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