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Мамонтов Иван Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мамонтов Иван Яковлевич
Фамилия
Мамонтов
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [447].

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