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Малофеев Алексей Парфенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малофеев Алексей Парфенович
Фамилия
Малофеев
Имя
Алексей
Отчество
Парфенович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [447].

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