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Малинин Андрей Ермолаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малинин Андрей Ермолаевич
Фамилия
Малинин
Имя
Андрей
Отчество
Ермолаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [446].

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