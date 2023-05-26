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Максимов Александр Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Максимов Александр Андреевич
Фамилия
Максимов
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [446].

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