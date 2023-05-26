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Макаров Александр Ефремович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Макаров Александр Ефремович
Фамилия
Макаров
Имя
Александр
Отчество
Ефремович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [446].

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