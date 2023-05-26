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Ляудын Казимир Леопольдович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ляудын Казимир Леопольдович
Фамилия
Ляудын
Имя
Казимир
Отчество
Леопольдович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [445].

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