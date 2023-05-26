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Лысенков Николай Спиридонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лысенков Николай Спиридонович
Фамилия
Лысенков
Имя
Николай
Отчество
Спиридонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [445].

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