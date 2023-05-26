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Литвинов Вячеслав Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Литвинов Вячеслав Иванович
Фамилия
Литвинов
Имя
Вячеслав
Отчество
Иванович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [444].

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