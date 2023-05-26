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Ланде Генох Гиршович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ланде Генох Гиршович
Фамилия
Ланде
Имя
Генох
Отчество
Гиршович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [443].

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