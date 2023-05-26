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Куров Константин Николаев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Куров Константин Николаев
Фамилия
Куров
Имя
Константин
Отчество
Николаев
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [442].

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