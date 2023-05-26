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Кузьмин Андрей Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузьмин Андрей Сергеевич
Фамилия
Кузьмин
Имя
Андрей
Отчество
Сергеевич
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [442].

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