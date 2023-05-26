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Кривовичев Андриан Герасимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кривовичев Андриан Герасимович
Фамилия
Кривовичев
Имя
Андриан
Отчество
Герасимович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [440].

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