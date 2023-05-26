Кремеровский Тобиаш Хаимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКремеровский Тобиаш Хаимович

Кремеровский Тобиаш Хаимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кремеровский Тобиаш Хаимович
Фамилия
Кремеровский
Имя
Тобиаш
Отчество
Хаимович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [440].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.